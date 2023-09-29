Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın son hali ile şaşırttı
Efsane dizi Avrupa Yakası’ndaki ‘Gaffur’ rolüyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın yıllar sonra ortaya çıktı.
2004-2009 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin efsane yapımları arasına giren Avrupa Yakası'nın kapıcı Gaffur'u Peker Açıkalın son haliyle gündeme geldi.
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Rol aldığı her projede başarısıyla adından söz ettiren 59 yaşındaki Peker Açıkalın, bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.
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Son olarak 2018 yılında vizyona giren 'Baba 1.5' adlı filmde rol alan Açıkalın son hali görenleri şaşırttı.
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Ünlü oyuncunun son hali, sosyal medyada gündem oldu. Kilo alan ve sakallarını uzatan Peker Açıkalın, son hali ile bambaşka bir görünüme kavuştu.
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