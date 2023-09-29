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  4. Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın son hali ile şaşırttı

Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın son hali ile şaşırttı

Efsane dizi Avrupa Yakası’ndaki ‘Gaffur’ rolüyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın yıllar sonra ortaya çıktı.

Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın son hali ile şaşırttı - Resim: 1

2004-2009 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin efsane yapımları arasına giren Avrupa Yakası'nın kapıcı Gaffur'u Peker Açıkalın son haliyle gündeme geldi. 

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Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın son hali ile şaşırttı - Resim: 2

Rol aldığı her projede başarısıyla adından söz ettiren 59 yaşındaki Peker Açıkalın, bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. 

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Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın son hali ile şaşırttı - Resim: 3

Son olarak 2018 yılında vizyona giren 'Baba 1.5' adlı filmde rol alan Açıkalın son hali görenleri şaşırttı. 

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Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın son hali ile şaşırttı - Resim: 4

Ünlü oyuncunun son hali, sosyal medyada gündem oldu. Kilo alan ve sakallarını uzatan Peker Açıkalın, son hali ile bambaşka bir görünüme kavuştu.

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