Avustralya'dan 3 aşamalı normale dönüş planı

Başbakan Morrison, Avustralya'nın yeniden açılmasını sağlayacak yol haritasının uygulama tarihlerine eyalet ve bölge başbakanlarının karar vereceğini belirterek, "Bugün, Avustralyalılara ileriye giden yolu gösteren açık bir plan ve net bir çerçeveyle ekonomimizi ve toplumumuzu yeniden açmak için bir adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.

