Avustralya'dan 3 aşamalı normale dönüş planı
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tedbirlerin üç aşamalı planla gevşetileceğini duyurdu. Ülkede Temmuz ayında tamamen normal hayata geçilmesi hedefleniyor.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, eyalet ve bölge başbakanlarının katılımıyla gerçekleşen Ulusal Kabine toplantısının ardından Avustralya'da hayatın normale dönmesi için hazırladıkları üç aşamadan oluşan yol haritasını yayınladı.
Avustralyalıların "yorganın altından çıkma" zamanının geldiğini söyleyen Morrison, yol haritalarında temmuz sonuna kadar işletmelerin yeniden açılmasının, büyük toplantılara ve eyaletler arası yolculuklara izin verilmesinin yer aldığını açıkladı.
Başbakan Morrison, Avustralya'nın yeniden açılmasını sağlayacak yol haritasının uygulama tarihlerine eyalet ve bölge başbakanlarının karar vereceğini belirterek, "Bugün, Avustralyalılara ileriye giden yolu gösteren açık bir plan ve net bir çerçeveyle ekonomimizi ve toplumumuzu yeniden açmak için bir adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.
Zorunlu haller dışında evden çalışmanın tavsiye edildiği planın ilk aşamasında, restoranlar, kafeler, mağazalar, kütüphaneler, toplum merkezleri, oyun alanlarının yeniden açılmasının yanı sıra halka açık yerlerde 10 kişinin bir araya gelmesine ve evlerde 5 kişiye kadar ziyaretçiye izin veriliyor.