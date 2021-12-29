BİM, A101, Şok, Migros... İşte dolardaki düşüş sonrası marketlerdeki güncel yağ fiyatları

Dolardaki düşüşün ardından marketler de ürünlerde indirime gitti. Yaşanan düşüş sonrası rekor kıran Ayçiçek yağının fiyatı da düştü. Vatandaşa ürün tedarik eden BİM, A-101, Şok, CarrefourSa ve Migros, ayçiçek yağı fiyatında indirim yaptığını açıkladı. İşte güncel ayçiçek yağı fiyatları.