BİM, A101, Şok, Migros... İşte dolardaki düşüş sonrası marketlerdeki güncel yağ fiyatları
Kurdaki düşüş sonrası vatandaşın gözü marketlerdeki fiyatlara çevrilirken, yağ fiyatlarında bir düşüş yaşandı. İşte marketlerdeki güncel yağ fiyatları...
Dolardaki düşüşün ardından marketler de ürünlerde indirime gitti. Yaşanan düşüş sonrası rekor kıran Ayçiçek yağının fiyatı da düştü. Vatandaşa ürün tedarik eden BİM, A-101, Şok, CarrefourSa ve Migros, ayçiçek yağı fiyatında indirim yaptığını açıkladı. İşte güncel ayçiçek yağı fiyatları.
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A-101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
Vera 1 lt ayçiçek yağı 23,90 TL
Vera 2 lt ayçiçek yağı 44,50 TL
Vera 4 lt ayçiçek yağı 72,95 TL
Vera 5 lt ayçiçek yağı 109,90 TL
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Biryağ Ayçiçek Yağı Pet 5 L 134,90 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı 2 L 74,90 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı 5 L 66,50 TL
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Yudum Bitkisel Sıvı Yağ Omega 3 3000 Ml 84,90 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 3 L 69,95 TL
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