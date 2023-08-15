Bir il eve hapsoldu: En işlek caddeler bile bomboş kaldı
O şehirde normalde iğne atılsa yere düşmeyecek caddelerde sıcaklık nedeniyle tek bir insan bile görünmüyor.
Dünyayla birlikte Türkiye de tarihinin en sıcak günlerinden bazılarını yaşıyor. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında Mersin de termometrelerin rekor sıcaklıkları gösterdiği illerden. Kentin en işlek, tıklım tıklım caddeleri boş kaldı. Sahilde insan görmek de mümkün olmadı. Sıcak hava Mersin'i eve hapsetti.
SICAKLAR FENA BUNALTTI
Meteorolojinin son verilerine göre Türkiye’de sıcaklıklar son zamanlarda normalin 4 ile 10 derece üzerinde seyrediyor. Özellikle dünden itibaren etkili olan ve yılın en sıcak dönemlerinin yaşandığı günlerde, vatandaşlar zor zamanlar geçiriyor.
HAYALET KENTE DÖNDÜ
Sıcaklık rekorlarının kırıldığı Mersin'de de vatandaşlar adeta kent merkezini boşalttı. Normal günlerde tıklım tıklım olan caddelerde çok az sayıda insan görünürken, bazı bölgeler 'hayalet kent' gibi oldu.
SAHİLLERDE İN CİN TOP OYNUYOR
Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk ve Silifke caddelerinde çok az sayıda insan dışarıda görülürken, sahiller ise tamamen boşaldı. Hissedilen sıcaklık 45 derecenin üzerine çıkarken, dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlar da kapalı banklarda ya da ağaçların gölgelerinin altında dinlendi.