Bir il eve hapsoldu: En işlek caddeler bile bomboş kaldı

SAHİLLERDE İN CİN TOP OYNUYOR

Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk ve Silifke caddelerinde çok az sayıda insan dışarıda görülürken, sahiller ise tamamen boşaldı. Hissedilen sıcaklık 45 derecenin üzerine çıkarken, dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlar da kapalı banklarda ya da ağaçların gölgelerinin altında dinlendi.