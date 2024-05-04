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Meteoroloji yeniden uyardı: Çok kuvvetli sağanaklar geliyor

Meteoroloji yeniden uyardı: Çok kuvvetli sağanaklar geliyor
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Meteoroloji son 1 haftadır Türkiye'yi etkisi altına alan sağanak yağışlar için yeniden uyardı. 15 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, zamanla Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4 - 10 Mayıs tarihleri arası hava tahmin haritaları

4 - 10 Mayıs tarihleri arası hava tahmin haritaları

4 Mayıs Cumartesi hava durumu tahmin haritası

4 Mayıs Cumartesi hava durumu tahmin haritası

5 Mayıs Pazar hava durumu tahmin haritası

4 Mayıs Cumartesi hava durumu tahmin haritası

6 Mayıs Pazartesi hava durumu tahmin haritası

6 Mayıs Pazartesi hava durumu tahmin haritası

7 Mayıs Salı hava durumu tahmin haritası

7 Mayıs Salı hava durumu tahmin haritası

8 Mayıs Çarşamba hava durumu tahmin haritası

7 Mayıs Salı hava durumu tahmin haritası

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