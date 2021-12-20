Boris Johnson inkar etmişti! İngiltere bu fotoğrafla çalkalanıyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tam kapanmanın uygulandığı Mayıs ayında kısıtlamaları delmekle suçlanmıştı. Suçlamaları reddeden Johnson'un, başbakanlık konutunun bahçesinde eşi ve 17 personeliyle birlikte şarap içerken ve peynir yerken göründüğü bir fotoğrafı ortayı çıktı.
The Guardian’ın bildirdiğine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, karantina sırasında Downing Street bahçesinde eşi ve 17'ye kadar personeliyle birlikte şarap içip pizza yerken görüntülendi. Başbakanlık Ofisi (10 Numara) tarafından yapılan açıklamada, fotoğrafın bir çalışma toplantısını gösterdiği belirtildi.
İNKARIN ARDINDAN PAYLAŞILDI
Yeni fotoğraf, 15 Mayıs 2020 Cuma günü binanın içinde ve dışında şarap, peynirli ve pizzalı bir sosyal etkinlik olduğunu 10 numaranın geçen hafta inkar etmesinin ardından The Guardian ile paylaşıldı. Johnson'ın sözcüsü ise Downing Street personelinin öğleden sonra ve akşam bahçede çalıştığını söyledi.
FOTOĞRAFTA SOSYAL MESEFE VE MASKE KURALINA UYULMADIĞI GÖRÜLDÜ
Ancak, İngiltere’de sıkı karantina uygulamalarının olduğu bir dönemde çekilen fotoğraf, ülkede Başbakan Johnson’a yönelik eleştirilere yol açtı. Söz konusu karede, Downing Caddesi'ndeki teras ve çimenlikte 19 kişinin gruplar halinde toplandığı, Başbakan da dahil olmak üzere kimsenin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.
O zamanlar haneler arasındaki sosyal kaynaşma, yalnızca dışarıda ve en az 2 metre mesafede buluşabilen iki kişiyle sınırlıydı. İşyerlerinde yüz yüze toplantıların yalnızca “kesinlikle gerekli ise” yapılması gerektiği belirtilmişti.