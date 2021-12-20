Boris Johnson inkar etmişti! İngiltere bu fotoğrafla çalkalanıyor

FOTOĞRAFTA SOSYAL MESEFE VE MASKE KURALINA UYULMADIĞI GÖRÜLDÜ

Ancak, İngiltere’de sıkı karantina uygulamalarının olduğu bir dönemde çekilen fotoğraf, ülkede Başbakan Johnson’a yönelik eleştirilere yol açtı. Söz konusu karede, Downing Caddesi'ndeki teras ve çimenlikte 19 kişinin gruplar halinde toplandığı, Başbakan da dahil olmak üzere kimsenin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.