Bu ilçemizdeki seçmen sayısı 58 ili geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 17 gün kala seçmen sayılarıyla ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Öyle bir ilçemiz var ki, ilçede tam 58 ildeki seçmen sayısından daha fazla seçmen bulunuyor..
Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde yurt dışı dahil toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen, oy kullanacak. Türkiye'de seçmen sayısı en yüksek ilçe, 716 bin 728 kişi ile Ankara'nın Çankaya ilçesi oldu. Çankaya, seçmen sayısı ile 58 ili geride bıraktı. 973 ilçe arasında en düşük seçmen sayısına sahip ilçe ise 1508 kişi ile Konya'nın Yalıhüyük ilçesi oldu.
14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde Türkiye genelinde 81 ilde 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak. Seçmenlerin yüzde 50,6 oranla 30 milyon 710 bin 790'ı kadın, yüzde 49,4 oranla 29 milyon 987 bin 53'ü ise erkek. Yurt dışı seçmen sayısı ile toplam seçmen sayısı, 64 milyon 113 bin 941. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672. Seçim ikinci tura kalırsa 47 bin 523 kişi daha ilk kez oy kullanmaya hak kazanacak. Ortopedik ve görme engelli seçmen sayısı 989 bin 543; 75 yaş üzeri seçmen sayısı ise 3 milyon 180 bin 802, 973 ilçede 1094 İlçe Seçim Kurulu oluşturuldu. 164 cezaevinde de 53 bin 172 seçmen bulunuyor. Yurt dışında 74 ülkede oy kullanacak seçmen sayısı ise 3 milyon 416 bin 98.
DHA'nın haberine göre Türkiye'nin 81 ilinde toplam 973 ilçe arasında en fazla seçmene sahip ilçeler, birçok ilin seçmen sayısını geride bıraktı. Türkiye'de seçmen sayısı en yüksek ilçe, 716 bin 728 kişi ile Ankara'nın Çankaya ilçesi. Çankaya, seçmen sayısı ile 58 ili geride bıraktı. En yüksek seçmen sayısına sahip ikinci ilçe ise Ankara'nın Keçiören ilçesi. Keçiören, 693 bin 495 kişi ile 57 ilin seçmen sayısını geçti. En çok seçmene sahip üçüncü ilçe, 665 bin 635 kişi ile Bursa'nın Osmangazi ilçesi. Osmangazi, seçmen sayısı ile 56 ili geride bıraktı. Dördüncü sırada 643 bin 14 seçmen ile İstanbul'un Esenyurt ilçesi, beşinci sırada ise 602 bin 397 seçmen ile Gaziantep'in Şahinbey ilçesi yer aldı.
500 binin üzerinde seçmene sahip ilçeler sıralaması şöyle; Ankara Çankaya 716 bin 728, Ankara Keçiören 693 bin 495, Bursa Osmangazi 665 bin 635, İstanbul Esenyurt 643 bin 14, Gaziantep Şahinbey 602 bin 397, İstanbul Küçükçekmece 572 bin 402, Adana Seyhan 562 bin 21, İstanbul Pendik 546 bin 979, İstanbul Ümraniye 533 bin 809, Ankara Yenimahalle 528 bin 277, Gaziantep Şehitkamil 525 bin 144, İstanbul Bağcılar 517 bin 30 seçmen.