Bu ilçemizdeki seçmen sayısı 58 ili geride bıraktı

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde Türkiye genelinde 81 ilde 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak. Seçmenlerin yüzde 50,6 oranla 30 milyon 710 bin 790'ı kadın, yüzde 49,4 oranla 29 milyon 987 bin 53'ü ise erkek. Yurt dışı seçmen sayısı ile toplam seçmen sayısı, 64 milyon 113 bin 941. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672. Seçim ikinci tura kalırsa 47 bin 523 kişi daha ilk kez oy kullanmaya hak kazanacak. Ortopedik ve görme engelli seçmen sayısı 989 bin 543; 75 yaş üzeri seçmen sayısı ise 3 milyon 180 bin 802, 973 ilçede 1094 İlçe Seçim Kurulu oluşturuldu. 164 cezaevinde de 53 bin 172 seçmen bulunuyor. Yurt dışında 74 ülkede oy kullanacak seçmen sayısı ise 3 milyon 416 bin 98.