Fabrikada rezalet: 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı

Kocaeli'de bir fabrikada 1'i kadın 4 kişinin karıştığı grup seks skandalı güvenlik kameraları kayıtlarıyla ortaya çıktı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada geçtiğimiz günlerde grup seks skandalı yaşandı.

Sosyal medyaya yansıyan iddialara göre fabrikada görev yapan bir kadın güvenlik görevlisi, 2’si güvenlik 1’i işçi 3 erkek çalışan ile grup seks yaparken yakalandı.

Gece vardiyasında meydana gelen olaydan haber olan fabrika yönetimi kamera kayıtlarını inceledikten sonra 4 çalışanla ilgili soruşturma başlattı.