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Tasarruf o bakanlığa uğramadı... Süper lüks otomobil olay oldu

Tasarruf o bakanlığa uğramadı... Süper lüks otomobil olay oldu
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Kamuda tasarruf önlemleri devreye alınırken İstanbul'da çekilen bir fotoğraf karesi tartışmalara neden oldu. Rolls-Royce marka bir otomobilde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kartının bulunduğu görüldü.

Kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin hayata geçirilen kamuda tasarruf genelgesi, birçok kurumda uygulanmaya başlandı. Ülke olarak kemer sıkma dönemine girdiğimiz bu günlerde İstanbul'da çekilen bir fotoğraf tartışma yarattı. 

Odatv tarafından servis edilen fotoğraf dikkatlice incelendiğinde lüks aracın önünde bir görevli kartı durduğu görülüyor. Kartın üzerinde de "Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi görevli" ibaresi yer alıyor.

Kamuda tasarruf önlemleri devreye alınırken İstanbul'da çekilen bir fotoğraf karesi tartışmalara neden oldu. Rolls-Royce marka bir otomobilde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kartının bulunduğu görüldü.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Haberin üzerine Kempo Federasyonu Başkanı Halis Avşar aracın kendilerine ait olmadığını ifade eden bir açıklama gönderdi.

Açıklamaları şöyle:

"Federasyonumuza ait hiçbir araç yoktur. Yönetim kurulu, antrenör ve benzeri kişiler kendi araçlarını kullanmaktadır. Araç kartı verme gibi bir yetkimiz kesinlikle ve kesinlikle yoktur. Bu ve benzeri sahte araç kartlarına itibar etmeyin. Bu araç kartlarını görürseniz 112 Acil İhbar Hattı'na bildiriniz.

Türkiye Kempo Federasyonu olarak tüm faaliyetlerimizi aidatlar, sponsorlar ve bağışlarla yapmaktayız. Devlet desteği kesinlikle almıyoruz ve bu durum tüm resmi kayıtlarda mevcuttur. Sahte araç kartlarını kullananlara gerekli yaptırım yapılması için adli mercilere başvuru yapılmıştır. Milletimize duyurulur."

Kamuda tasarruf önlemleri devreye alınırken İstanbul'da çekilen bir fotoğraf karesi tartışmalara neden oldu. Rolls-Royce marka bir otomobilde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kartının bulunduğu görüldü.

29 MİLYON TL'YE SATIŞA SUNULMUŞTU

Lüks otomobil markasının ilk seri üretim elektrikli modeli, Türkiye'de 29 milyon TL'lik fiyatıyla satışa sunulmuştu. Araç için 15 adet sipariş alınırken 110 kişinin de sırada olduğu öğrenilmişti.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NIN A8'İ GÜNDEM OLMUŞTU

Lüks harcamaları, şatafatlı etkinlikleriyle gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı, iktidarın "tasarruf" tedbirleri kapsamında Audi A8 aracını iade etmişti. Diyanet tarafından kullanılan lüks otomobil kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. 

 

OdaTV.com

Etiketler Gençlik ve Spor Bakanlığı audi a8 rolls royce
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