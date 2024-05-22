Faiz kararı öncesi Dolar, Euro ve altın geri çekildi

TCMB'nin yarın açıklayacağı Mayıs ayı politika faiz kararı öncesinde piyasalardaki hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimleri Türk Lirası karşısında zirvedeki yatay seyrine devam ederken, altın, gümüş ve kripto paralarda dikkat çeken bir hareketlilik var. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı Mayıs ayı politika faiz kararı öncesinde dövizin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki yatay seyri devam ederken, yatırımcının güvenli limanı altında ise yükseliş hız kazandı.

Merkez Bankası Nisan ayında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye yükseltmiş bu kararın ardından Dolar/TL kurunda da bir durgunluk başlamıştı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin varlığını korumasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündeminin yanı sıra yapay zeka teknolojisi alanında öne çıkan şirketlerin başında gelen Nvidia'nın açıklaması beklenen finansal sonuçları yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed yetkililerinin, faiz indirimine ilişkin aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmeleri pay piyasalarında risk iştahını kısmen törpülerken, bugün dev çip üreticisinin bilançosunu açıklamasının ardından hisse ve sektör bazlı oynaklığın artması bekleniyor.

Analistler, bugün açıklanması beklenen Nvidia'nın bilançosunun yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydederek, Fed'in toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini aktardı.

Avrupa borsalarında dün negatif seyir öne çıkarken, bugün gözler İngiltere'de enflasyon verilerine çevrildi. Bugün İngiltere'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,1 artması bekleniyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,17 TL'den başlayan Dolar 32,18 TL'den,

34,97 TL'den başlayan Euro 34,85 TL'den,

40,93 TL'den başlayan Sterlin 40,91 TL'den,

20,61 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,55 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,19 TL'den, Euro 35 TL'den, Sterlin 40,99 TL'den, Japon Yeni ise 20,67 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 412 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 408 Dolar'dan,

2 bin 496 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 494 TL'den,

4 bin 105 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 90 TL'den,

16 bin 877 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 835 TL'den,

32,82 TL'den başlayan Gümüş ise 32,79 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 430 Dolar'dan, ram altın 2 bin 513 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 105 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 877 TL'den, Gümüş ise 33,30 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 69 bin 899 Dolar'dan başlayan Bitcoin 69 bin 898 Dolar'dan,

3 bin 762 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 7713 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 82,09 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 81,93 Dolar'dan işlem görüyor.