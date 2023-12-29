Bu okul, Türkiye'nin en ''özel'' okulu... Özel öğrenciler hayata böyle hazırlanıyor
Elazığ'da Abdullah Hakan Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu’nda eğitim gören özel ve otizmli çocuklar, mobilya ve iç mekan tasarımı, yiyecek içecek hizmetleri, el sanatları ile konaklama seyahat hizmetleri atölyelerinde meslek öğrenerek hayata atılıp, iş sahibi oluyor.
Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Abdullah Hakan Tangülü Özel Eğitim Mesleki Eğitim Meslek Okulu, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunanlar ile otizmli çocuklara eğitim veriyor.
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Okula başlayan öğrenciler, ilk yıl gözlemlendikten sonra yeteneklerine göre çeşitli alanlara yönlendiriliyor.
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Öğrenciler bir yandan akademik ders alırken, diğer yandan da okulda bulunan mobilya ve iç mekan tasarımı, yiyecek içecek hizmetleri, el sanatları ile konaklama seyahat hizmetleri atölyelerinde meslek öğreniyor.
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Atölyelerde meslek öğrenen öğrenciler, daha sonra alanlarına uygun iş yerlerine yerleştirilerek hayata atılıyor.
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