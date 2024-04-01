Bu sandıkta kazanan kurayla belli oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesi Gazelli Mahallesi'nin 2 adayı eşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi.
Kaynak: DHA
1 / 5
Bursa'nın İnegöl ilçesinin Gazelli Mahallesi’nde 120 seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.
2 / 5
Gazelli İlkokulu’nda kurulan sandıkta oylarını kullanan seçmenler, 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için oy kullandı.
3 / 5
120 oydan 114'ü geçerli sayılırken, mevcut muhtar Hüseyin Erden ile muhtar adayı Adnan Memiş 57’şer oy aldı.
4 / 5