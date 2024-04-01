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Bu sandıkta kazanan kurayla belli oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesi Gazelli Mahallesi'nin 2 adayı eşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi.

Kaynak: DHA
Bu sandıkta kazanan kurayla belli oldu - Resim: 1
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Bu sandıkta kazanan kurayla belli oldu - Resim: 2

Bursa'nın İnegöl ilçesinin Gazelli Mahallesi’nde 120 seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 

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Bu sandıkta kazanan kurayla belli oldu - Resim: 3

Gazelli İlkokulu’nda kurulan sandıkta oylarını kullanan seçmenler, 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için oy kullandı. 

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Bu sandıkta kazanan kurayla belli oldu - Resim: 4

120 oydan 114'ü geçerli sayılırken, mevcut muhtar Hüseyin Erden ile muhtar adayı Adnan Memiş 57’şer oy aldı. 

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