  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın

Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın

Güncelleme:

İstanbul Beyoğlu'nda bir otelin SPA bölümünde yangın çıktı.

İstanbul Beyoğlu'nda bir otelin SPA bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangına müdahale eden 2 otel çalışanı dumandan etkilendi.

Beyoğlu'nda bir otelin SPA bölümünde yangın çıktı.

Yangın, Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi’nde saat 19.30 sıralarında bir otelin SPA bölümünde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda bir otelin SPA bölümünde yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında yoğun duman oluşurken, otelin alt katlarında kalan vatandaşlar tahliye edildi. Yangına ilk anda müdahalede bulunan 2 otel çalışanı dumandan hafif şekilde etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülerek, duman tahliyesi yapıldı.

İHA

Etiketler korkutan yangın yangın beyoğlu SPA bölümü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Otoyolda yumurtalı gasp... Görüntüler şoke etti Otoyolda yumurtalı gasp... Görüntüler şoke etti AK Parti'de seçimin faturası kesiliyor: ''Bazı isimler görevden alınacak'' AK Parti'de seçimin faturası kesiliyor: ''Bazı isimler görevden alınacak'' Oturma izni biten Kenyalı kadın soyunup polise direndi Oturma izni biten Kenyalı kadın soyunup polise direndi Türkiye'nin tarihi saat kulesinde Bayrak krizi Türkiye'nin tarihi saat kulesinde Bayrak krizi Emniyet'in süper lüks otomobillerinin akıbeti olay oldu Emniyet'in süper lüks otomobillerinin akıbeti olay oldu Türkiye'nin dağda yetişen şifa deposunda hasat başladı Türkiye'nin dağda yetişen şifa deposunda hasat başladı KONDA'dan İstanbul araştırması: Muhafazakarlık yerini modernliğe bıraktı KONDA'dan İstanbul araştırması: Muhafazakarlık yerini modernliğe bıraktı Mafya güzellik kraliçesini öldürdü Mafya güzellik kraliçesini öldürdü Türkiye'de şike iddiası! O maç sosyal medyayı salladı: TFF inceleme başlattı Türkiye'de şike iddiası! O maç sosyal medyayı salladı: TFF inceleme başlattı Prof. Dr. Celal Şengör'den olay sözler: ''Namus kavramım yok'' Prof. Dr. Celal Şengör'den olay sözler: ''Namus kavramım yok''