İkinci elde en kolay ve en zor satılan otomobiller belli oldu

Türkiye'nin ikinci el otomobil pazarında en hızlı ve en yavaş satılan otomobil markaları belli oldu. İşte Türkiye'deki ikinci elin kralları ve vasatları...

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlenen verilere göre, geçen ay çevrim içi mecralarda 350 bin 588 kurumsal ilan yayınlandı. Bu ilanların 157 bin 463 adedi satıldı. İlan adetlerinde geçen yılın nisan ayına göre yüzde 7 artış gözlendi.

Nisanda satış adetlerinde yıllık bazda yüzde 9, bir önceki aya göre yüzde 16'lık düşüş gerçekleşti.

Yılın ilk 4 ayına bakıldığında ise 2023'ün aynı dönemine göre ilan sayısında yüzde 3, satışlarda yüzde 7 artış görüldü.

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 364 bin 881 ilanın ay boyunca fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, nisanda ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,73, yılbaşından itibaren ise yüzde 2,24 arttığı gözlemlendi.

988 adet ikinci el elektrikli otomobil satıldı

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, söz konusu pazarda geçen ay 94 bin 647 adetle en çok dizel araçlar satıldı.

Dizel otomobilleri 56 bin 636 adet satışla benzinli, 3 bin 983 ile oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobil satış sayısı 1209, elektrikli otomobil satışları ise 988 adet oldu. Nisan 2023'te 719 adet ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.

Ocak-nisan döneminde geçen senenin ilk 4 ayı ile karşılaştırıldığında dizel araçların toplam satışlar içindeki payının yüzde 5 azaldığı görüldü. Elektrikli araçların payı ise yüzde 0,63'e yükseldi.

En hızlı satılan marka Renault

İkinci el çevrim içi pazarda nisanda araçların ortalama satış hızı 47 gün olarak belirlendi.

Renault marka araçlar, ortalama 39 günle pazar ortalamasına göre 8 gün daha hızlı satıldı.

Mercedes-Benz ve BMW markalı araçlar ise 63 günlük hızla en yavaş satılan araçlar oldu.