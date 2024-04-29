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CHP'li başkan adayı evinde ölü olarak bulundu

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Yerel seçimlerde CHP'den Diyarbakır'ın Sur ilçesi Belediye Başkan adayı olan Abdülkadir Bedir, yakınları tarafından evde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP'nin Sur Belediye Başkan adayı olan ve merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bir sitede yalnız yaşayan Abdülkadir Bedir’den haber alamayan yakınları evine gitti.

Yerel seçimlerde CHP'den Diyarbakır'ın Sur ilçesi Belediye Başkan adayı olan Abdülkadir Bedir, yakınları tarafından evde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

 Bedir, yakınları tarafından evde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Yerel seçimlerde CHP'den Diyarbakır'ın Sur ilçesi Belediye Başkan adayı olan Abdülkadir Bedir, yakınları tarafından evde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Bedir’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yerel seçimlerde CHP'den Diyarbakır'ın Sur ilçesi Belediye Başkan adayı olan Abdülkadir Bedir, yakınları tarafından evde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

Etiketler chp'li belediye başkan adayı chp'li aday evinde ölü bulundu ölü bulundu cinayet intihar
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