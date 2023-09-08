Bu sitede oturanlar evlerini üstüne para verse de satamıyor

Bölgeden ev almak için bankaya giden kişilere kredi çıkmadığını söyleyen Mehmet Tut, bu problemin belediyeden kaynaklandığını ifade etti. Hem Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne hem de Odunpazarı Belediyesi’ne müracaat ettiklerini anlatan Tut, “Odunpazarı bizi Büyükşehir’e yönlendirdi, onlar da adamın yüzüne bile bakmıyor. Oradan bizi plan proje çizilen bir büroya gönderdiler. O büroya gittik, 27 bin TL’ye 90 dairenin problemi düzelteceklerini söylediler. Bu giriş yolunu sadece bize vermişler, plan projelerde burada giriş yok. Tek bir hattan giriş var. Plan proje yüzünden buraya kredi çıkmıyor. Bir yer A Blok olacağına D Blok olmuş, B Blok olacağına C Blok olmuş. Bloklarda yanlışlık var” şeklinde konuştu.