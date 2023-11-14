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Buğdayların arasından çıkanlar şoke etti

Diyarbakır'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda ambar olarak kullanılan alandaki buğdayların arasından tabanca, tüfek ve uyuşturucu çıktı.

Kaynak: DHA
Buğdayların arasından çıkanlar şoke etti - Resim: 1

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaköy ilçesindeki bir eve ve eklentisine operasyon düzenledi. Ekipler, evdeki Y.G’yi gözaltına aldı.

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Buğdayların arasından çıkanlar şoke etti - Resim: 2

Evin ambar olarak kullanılan bölümünde arama yapan ekipler, buğdayların arasına gizlenmiş 1 uzun namlulu tüfek, tüfeğe ait 6 şarjör, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, 260 değişik çaplarda fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kilo esrar ele geçirildi. Operasyon polis kamerasına yansıdı.

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Buğdayların arasından çıkanlar şoke etti - Resim: 3

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 

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Buğdayların arasından çıkanlar şoke etti - Resim: 4
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