Buğdayların arasından çıkanlar şoke etti
Diyarbakır'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda ambar olarak kullanılan alandaki buğdayların arasından tabanca, tüfek ve uyuşturucu çıktı.
Kaynak: DHA
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaköy ilçesindeki bir eve ve eklentisine operasyon düzenledi. Ekipler, evdeki Y.G’yi gözaltına aldı.
1 / 8
Evin ambar olarak kullanılan bölümünde arama yapan ekipler, buğdayların arasına gizlenmiş 1 uzun namlulu tüfek, tüfeğe ait 6 şarjör, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, 260 değişik çaplarda fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kilo esrar ele geçirildi. Operasyon polis kamerasına yansıdı.
2 / 8
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
3 / 8
4 / 8