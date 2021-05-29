Büyük Menderes Nehri'nde balık ölümleri başladı

Karagöz, “Su azaldığı için bölgemizdeki yaklaşık 30 bin metrekarelik tarım arazisini sulayamadık yani nehir suyunu kullanamıyoruz. Bu sene kuraklık nedeniyle bölgemizdeki çiftçiler çok mağdur. Çiftçi ve üreten olmaz ise sıkıntılar olur. Konuya çözüm bulunmalı” diye konuştu.