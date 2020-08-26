Büyükçekmece Gölü böyle kuraklık görmedi

İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. Bu yıl en düşük doluluk oranı geçtiğimiz Aralık ayında yüzde 36.67 olarak ölçülmüştü. Daha sonra yağışlarla yükselmeye başlayan doluluk oranları Nisan ayının ardından artan sıcaklıklarla birlikte yeniden düşmeye başlamıştı. İSKİ verilerine göre 11 Ağustos 2020'de yüzde 53.70 olarak ölçülen doluluk oranları 16 gün içinde 26 Ağustos itibariyle yüzde 48.92'e indi. Bir yıl önce aynı oran 60.68 olarak ölçülmüştü. 2015 yılının aynı tarihinde doluluk oranı ise 70.42 olarak kayıtlara geçmişti.



