Çalışana enerji yardımı: Detaylar belli oldu!
9 Kasım’dan itibaren işverenlerin çalışanlarına 1000 liraya kadar yapacağı enerji yardımları, primden ve gelir vergisinden düşülebilecek.
Çalışanlara enerji yardımında detaylar belli oldu. Buna göre, doğal gaz ve elektrikte enerji yardımı, nakden verilebileceği gibi elektrik, gaz şirketine doğrudan ödenebilecek, kartlı sistemlerde çalışanının kartına yüklenebilecek. İşçinin su faturasının işveren tarafından ödenmesi halinde vergi ve primden istisna sağlanmayacak. İşverenlerin kömür, odun gibi ayni yardımları bu düzenlemeye girmeyecek ancak başka bir madde uyarınca prime esas kazançtan muaf tutulacak.
9 Kasım 2022’den itibaren 30 Haziran 2023 tarihine kadar çalışanların mevcut ücretlerine ilave olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemelerden prim alınmayacak, gelir vergisi kesilmeyecek. İlave ödemelerin 1000 TL’yi aşması halinde ise bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacak.
KARTA YÜKLENEBİLİR
Enerji yardımının sigortalıya nakden ödenmesi veya doğrudan elektrik, gaz şirketine ödenmesi arasında fark olmayacak. Her iki durumda da enerji yardımı istisna kapsamında kabul edilecek. Belli bir miktarı işçisinin doğal gaz kartına yükleyen, belli bir bölümü de elektrik harcamaları için elden veren işveren, her ikisini de vergiden düşebilecek. Isınma desteği de yemek desteği gibi aylıktan ayrı olarak verilmek zorunda olacak.
SU KAPSAMDA DEĞİL
İşveren tarafından ısınma harici giderler için, örneğin su faturası için ödeme yapılması halinde, bu ödeme enerji yardımı kapsamında değerlendirilemeyecek ve istisna tutulmayacak.