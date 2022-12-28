Çalışana enerji yardımı: Detaylar belli oldu!

KARTA YÜKLENEBİLİR



Enerji yardımının sigortalıya nakden ödenmesi veya doğrudan elektrik, gaz şirketine ödenmesi arasında fark olmayacak. Her iki durumda da enerji yardımı istisna kapsamında kabul edilecek. Belli bir miktarı işçisinin doğal gaz kartına yükleyen, belli bir bölümü de elektrik harcamaları için elden veren işveren, her ikisini de vergiden düşebilecek. Isınma desteği de yemek desteği gibi aylıktan ayrı olarak verilmek zorunda olacak.