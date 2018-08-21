Canlı yayında Başkanlık Sarayı'na saldırı !

Polis, ilk roket saldırısının başkanlık ofisinin yakınına ikincisinin de NATO birliğinin ve ABD Kabil Büyükelçiliğine geldiğini ancak hiç kimsenin zarar görmediğini bildirdi. Afgan Güçleri roketlerin fırlatıldığı evi tespit ederek evin etrafını kuşattı ve eve hava saldırısı düzenledi. Polis saldırganlardan 2'sini öldürürken, 1 saldırgan ise hala polisle çatışıyor. Çatışma devam ediyor.