Çarpışan otomobiller alev aldı; Ölü ve yaralılar var

'YANAN ARAÇTA BİR KADIN VAR'

Bu arada kaza sonrası çıkan yangın ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi yoldan geçenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde alev alan otomobillere itfaiye ekipleri müdahale etmeye çalışırken, çevredekilerin "Beyaz arabada kadın var. Yanan araçta bir kadın var" dedikleri duyuldu. (DHA)