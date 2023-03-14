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Çatıda 14 saatlik dehşet

Ordu'da 2 kişiyi vurup kendisini çatıya kilitledi, 14 saat sonra ikna edilip teslim oldu...

Çatıda 14 saatlik dehşet - Resim: 1

Ordu'nun Ünye ilçesinde S.O. (47), tartıştığı M.T. (43) ile arkadaşı E.O.'ı (45) tabanca ile vurarak yaraladı. Kaçıp, olayın yaşandığı binanın çatı katına kendisini kilitleyen S.O., polisin 14 saat süren ikna çabaları sonucu teslim oldu.

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Çatıda 14 saatlik dehşet - Resim: 2

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kaledere Mahallesi Öznur Kartal Caddesi'nde meydana geldi. 

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Çatıda 14 saatlik dehşet - Resim: 3

Oturduğu 5 katlı binanın 1'inci katındaki kıraathaneye giden S.O., iş yeri sahibi M.T. ve arkadaşı E.O. ile tartışmaya başladı. 

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Çatıda 14 saatlik dehşet - Resim: 4

Tartışmanın büyümesi ile S.O., üzerindeki tabanca ile 2 arkadaşa ateş etti. Kanlar içinde kalan 2 arkadaş, sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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