Çatıda 14 saatlik dehşet
Ordu'da 2 kişiyi vurup kendisini çatıya kilitledi, 14 saat sonra ikna edilip teslim oldu...
Ordu'nun Ünye ilçesinde S.O. (47), tartıştığı M.T. (43) ile arkadaşı E.O.'ı (45) tabanca ile vurarak yaraladı. Kaçıp, olayın yaşandığı binanın çatı katına kendisini kilitleyen S.O., polisin 14 saat süren ikna çabaları sonucu teslim oldu.
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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kaledere Mahallesi Öznur Kartal Caddesi'nde meydana geldi.
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Oturduğu 5 katlı binanın 1'inci katındaki kıraathaneye giden S.O., iş yeri sahibi M.T. ve arkadaşı E.O. ile tartışmaya başladı.
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Tartışmanın büyümesi ile S.O., üzerindeki tabanca ile 2 arkadaşa ateş etti. Kanlar içinde kalan 2 arkadaş, sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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