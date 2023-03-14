Çatıda 14 saatlik dehşet

Ordu'nun Ünye ilçesinde S.O. (47), tartıştığı M.T. (43) ile arkadaşı E.O.'ı (45) tabanca ile vurarak yaraladı. Kaçıp, olayın yaşandığı binanın çatı katına kendisini kilitleyen S.O., polisin 14 saat süren ikna çabaları sonucu teslim oldu.