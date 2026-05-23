CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, evinin bulunduğu bölgede yüzü maskeli bir şahsın silahlı saldırısına uğrayarak bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, polis kaçan saldırganı arıyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesi, yerel yönetimin zirvesine yönelik gerçekleştirilen korkunç bir silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, evinin bulunduğu bölgede kimliği henüz belirlenemeyen maskeli bir şahsın silahlı pususuna düşerek bacağından yaralandı.
Olay doğrudan Başkan Karaca'nın ikametgahının yakınlarında meydana geldi. Yüzünü maskeyle gizleyen şüpheli, Karaca'nın bölgeye geldiği sırada silahını ateşledi. Ayağından vurulan Belediye Başkanı kanlar içinde kalırken, saldırganın olay yerinden hızla uzaklaştığı ve kaçış rotası üzerindeki inşaat halindeki bir alanda izini kaybettirdiği öne sürüldü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Başkan Karaca, ivedilikle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Fethiye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, eşkâli belirlenmeye çalışılan zanlıyı yakalamak için ilçenin tüm giriş-çıkışlarında geniş çaplı bir insan avı başlattı.
Saldırının duyulmasının ardından ilçe protokolü hastaneye akın etti. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Başkan Karaca'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bizzat doktorlardan bilgi aldı. Hastane çıkışında kamuoyunu rahatlatan bir açıklama yapan Kaymakam Akkaya, "Başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Gerekli tedavisi doktorlarımız tarafından yapılıyor. Fail ve failleri yakalamak için çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor" ifadelerini kullandı.