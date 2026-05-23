Muğla'ad Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye'nin aktif deprem kuşaklarından biri olan Ege Bölgesi'nde sismik hareketlilik devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre; Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem oldu.

Haber3.com deprem masasının AFAD kayıtlarından edindiği ilk bilgilere göre, sarsıntının büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü.

Deprem, Datça merkezinin yanı sıra Muğla'nın çevre ilçelerinde ve yakın kıyı şeritlerinde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe kapılan bazı vatandaşların sokaklara çıktığı gözlemlenirken, an itibarıyla bölgeden yansıyan herhangi bir can veya mal kaybı ihbarı bulunmuyor.

Ekiplerin bölgedeki saha tarama çalışmaları devam ediyor.

Ege'de Sismik Hareketlilik Neden Artıyor?

Muğla ve özellikle Datça Yarımadası, Helen yayı olarak bilinen ve Ege Denizi ile Akdeniz'in kesişim noktasında yer alan oldukça aktif bir fay sistemi üzerinde bulunmaktadır. Uzmanlara göre, bölgede meydana gelen 4.0 ile 5.0 büyüklüğü arasındaki sarsıntılar, bu levha hareketlerinin doğal bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Yüzeye yakın gerçekleşen bu tür sığ odaklı depremler, büyüklükleri 4.3 seviyesinde dahi olsa yeryüzünde daha şiddetli bir sarsıntı hissi yaratabilmektedir. Yerel yetkililer, vatandaşları olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

