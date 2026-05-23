  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Muğla'ad Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Muğla'ad Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Muğla'ad Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye'nin aktif deprem kuşaklarından biri olan Ege Bölgesi'nde sismik hareketlilik devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre; Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem oldu.

Haber3.com deprem masasının AFAD kayıtlarından edindiği ilk bilgilere göre, sarsıntının büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü.

Deprem, Datça merkezinin yanı sıra Muğla'nın çevre ilçelerinde ve yakın kıyı şeritlerinde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe kapılan bazı vatandaşların sokaklara çıktığı gözlemlenirken, an itibarıyla bölgeden yansıyan herhangi bir can veya mal kaybı ihbarı bulunmuyor.

Ekiplerin bölgedeki saha tarama çalışmaları devam ediyor.

Ege'de Sismik Hareketlilik Neden Artıyor?

Muğla ve özellikle Datça Yarımadası, Helen yayı olarak bilinen ve Ege Denizi ile Akdeniz'in kesişim noktasında yer alan oldukça aktif bir fay sistemi üzerinde bulunmaktadır. Uzmanlara göre, bölgede meydana gelen 4.0 ile 5.0 büyüklüğü arasındaki sarsıntılar, bu levha hareketlerinin doğal bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Yüzeye yakın gerçekleşen bu tür sığ odaklı depremler, büyüklükleri 4.3 seviyesinde dahi olsa yeryüzünde daha şiddetli bir sarsıntı hissi yaratabilmektedir. Yerel yetkililer, vatandaşları olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'nin en büyük barajında tahliye kapakları açıldı
Türkiye'nin en büyük barajında tahliye kapakları açıldı
UFO belgelerinde ikinci perde: Bu görüntüler ilk kez yayınlandı!
UFO belgelerinde ikinci perde: Bu görüntüler ilk kez yayınlandı!
Fenerbahçe Beko yarı finalde Olympiakos'a 79-61 yenilerek EuroLeague'e veda etti!
Fenerbahçe Beko yarı finalde Olympiakos'a 79-61 yenilerek EuroLeague'e veda etti!
YSK merakla beklenen ''mutlak butlan'' kararını açıkladı
YSK merakla beklenen ''mutlak butlan'' kararını açıkladı
İslam Memiş, bayram tatili sonrası, borsa, Dolar, Euro ve altın tahminlerini açıkladı
İslam Memiş, bayram tatili sonrası, borsa, Dolar, Euro ve altın tahminlerini açıkladı
İstanbul'dan kaçış başladı: Trafik kilit!
İstanbul'dan kaçış başladı: Trafik kilit!
Polise önce yalvardı sonra da küfürler edip kaçmaya çalışsa da yakalandı!
Polise önce yalvardı sonra da küfürler edip kaçmaya çalışsa da yakalandı!
İsrail'den Sumud Filosu aktivistlerine kan donduran işkence ve tecavüz!
İsrail'den Sumud Filosu aktivistlerine kan donduran işkence ve tecavüz!
Etiketler  Muğla deprem datça AFAD son depremler deprem oldu ege sismik hareketlilik fay hatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gülistan Doku cinayetini itiraf eden firari şüpheli ABD'de yakalandı! Gülistan Doku cinayetini itiraf eden firari şüpheli ABD'de yakalandı! CHP'de tarih savaşları başladı, Özel 'hemen' dedi Gürsel Tekin CHP'de Kurultay için tarihi açıkladı CHP'de tarih savaşları başladı, Özel 'hemen' dedi Gürsel Tekin CHP'de Kurultay için tarihi açıkladı Sibel Can 79. Cannes Film Festivali'nde kapanmalara doyamadı! Sibel Can 79. Cannes Film Festivali'nde kapanmalara doyamadı! Apar topar ameliyat olan İbrahim Tatlıses'in son hali şok etkisi yarattı Apar topar ameliyat olan İbrahim Tatlıses'in son hali şok etkisi yarattı Polise önce yalvardı sonra da küfürler edip kaçmaya çalışsa da yakalandı! Polise önce yalvardı sonra da küfürler edip kaçmaya çalışsa da yakalandı! İslam Memiş, bayram tatili sonrası, borsa, Dolar, Euro ve altın tahminlerini açıkladı İslam Memiş, bayram tatili sonrası, borsa, Dolar, Euro ve altın tahminlerini açıkladı Özgür Erdursun ''kasa boşaldı'' deyip, Temmuz ayı emekli zam tahminini değiştirdi Özgür Erdursun ''kasa boşaldı'' deyip, Temmuz ayı emekli zam tahminini değiştirdi Bir ilimizde salgın hastalık alarmı! Valilik ve uzmanlardan kritik uyarı geldi! Bir ilimizde salgın hastalık alarmı! Valilik ve uzmanlardan kritik uyarı geldi! CNN Türk CHP'nin Genel Merkezi'nden canlı yayında kovuldu! CNN Türk CHP'nin Genel Merkezi'nden canlı yayında kovuldu! Trafikte damperli kamyon dehşeti: Açık kalan damper üst geçidi yıktı, yaralılar var! Trafikte damperli kamyon dehşeti: Açık kalan damper üst geçidi yıktı, yaralılar var!
Kurban Bayramı'nın hava durumu belli oldu: Kış geri dönüyor; 7 bölgemizde kuvvetli sağanaklar var! Kurban Bayramı'nın hava durumu belli oldu: Kış geri dönüyor; 7 bölgemizde kuvvetli sağanaklar var! Mutlak butlan kararı sonrası baskın erken seçim mi geliyor ? AK Parti kararını verdi! Mutlak butlan kararı sonrası baskın erken seçim mi geliyor ? AK Parti kararını verdi! Real Madrid'de Arda Güler'in duygusal veda: ''Teşekkürler Abi'' Real Madrid'de Arda Güler'in duygusal veda: ''Teşekkürler Abi'' İsrail'den Sumud Filosu aktivistlerine kan donduran işkence ve tecavüz! İsrail'den Sumud Filosu aktivistlerine kan donduran işkence ve tecavüz! YSK ''31 Mart seçimleri iptal edilsin'' başvurusunda kararını verdi! YSK ''31 Mart seçimleri iptal edilsin'' başvurusunda kararını verdi! Tır 2 otomobili biçti, çok sayıda ölü ve yaralı var! Katliam gibi kaza kamerada! Tır 2 otomobili biçti, çok sayıda ölü ve yaralı var! Katliam gibi kaza kamerada! A.B.İ. dizisinde Afra Saraçoğlu'nun yerine Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni partneri için olay iddia! A.B.İ. dizisinde Afra Saraçoğlu'nun yerine Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni partneri için olay iddia! CHP'de şimdi de Direniş Milletvekilleri iddiası: 90 vekil Özel mi, Kılıçdaroğlu mu kararını verdi! CHP'de şimdi de Direniş Milletvekilleri iddiası: 90 vekil Özel mi, Kılıçdaroğlu mu kararını verdi! Müge Anlı'da temizlik görevlisinin 150 bin TL maaş iddiası ortalığı karıştırdı Müge Anlı'da temizlik görevlisinin 150 bin TL maaş iddiası ortalığı karıştırdı Fenerbahçe Beko yarı finalde Olympiakos'a 79-61 yenilerek EuroLeague'e veda etti! Fenerbahçe Beko yarı finalde Olympiakos'a 79-61 yenilerek EuroLeague'e veda etti!