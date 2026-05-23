Galatasaray'da seçim sonuçlandı: Dursun Özbek Güven Tazeleyerek Yeniden Başkan Seçildi

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda heyecan sona erdi. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 10 bin üyenin katıldığı kritik seçimde mevcut başkan Dursun Özbek, rakiplerini geride bırakarak yeniden başkan seçildi.

Sarı-kırmızılı camiada beklenen gün geldi çattı ve Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni dönemdeki lideri belli oldu.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda sabahın erken saatlerinde başlayan ve spor kamuoyunun gün boyu yakından takip ettiği Olağan Seçimli Genel Kurul'da oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından, mevcut başkan Dursun Özbek bir kez daha Galatasaray Spor Kulübü Başkanı seçilerek güven tazeledi.

10 Bin Üye 12 Sandıkta İradesini Yansıttı

Haber3.com'un edindiği bilgilere göre; sarı-kırmızılı kulübün geleceğini belirleyecek olan bu kritik seçimde yaklaşık 10 bin genel kurul üyesi, kurulan 12 farklı sandıkta oy kullanmak üzere Galatasaray Lisesi'ne akın etti.

Seçim maratonuna hızlı başlayan Dursun Özbek, oyunu 1 numaralı sandıkta kullanarak güne start verdi.

Özbek'ten "Daha İyisini Yapacağız" Sözü

Sandık başında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, yeni döneme dair iddialı mesajlar verdi. Önceki dönemde kazanılan sportif başarıların ve mali yapılandırmaların altını çizen Özbek, camiaya umut dağıttı.

Özbek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray için hayırlı olsun. Arkadaşlarımla beraber yeni dönemde geçmişte yaptığımız hizmetlerin daha da üzerine çıkmak için durmadan çalışacağız. Buradan bütün genel kurul üyelerine bunun sözünü veriyorum. İnşallah Galatasaray, 26-28 döneminde de başarılarla dolu bir yıl geçirecek."

Dursun Özbek, yeniden başkan seçildiği seçim sonrası şu açıklamaları yaptı:

"Değerli Galatasaraylılar, saygı değer hanımefendi ve beyefendiler, bugünkü seçimde oyumuzu kullanarak Galatasaray'ın demokrasi şöleninde bir arada olduk. Burada olan ve iradesini gösteren üyelerimize teşekkür ediyorum. Ekip, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

"Bu süreçte hep yanımda olan eşime, kardeşime ve aileme büyük bir teşekkür ediyorum. Divan heyetine gösterdikleri çaba için teşekkür ediyorum."

"Tek adaylı bir seçim süreci yaşadık. Bize verdiğiniz mesajı aldık. Mesaj aynen şöyle; devam edeceğiz ve şimdi daha iyisini yapacağız. Yeni dönemde Galatasaray için yepyeni ve başarılarla dolu hikaye yazma fırsatı var. Bunun için tarihi bir sorumluluğumuz var. Şimdi çalışma zamanı, hiç durmadan çalışacağız. Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray!"

Spor ekonomistleri ve futbol otoritelerine göre Dursun Özbek'in yeniden seçilmesi, Galatasaray'da "istikrar" vizyonunun genel kuruldan onay aldığını gösteriyor. Özellikle Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış hedefleri, Florya tesislerinin taşınma süreci ve Avrupa'da kalıcı başarı vizyonu, 26-28 dönemini kulüp tarihi açısından bir dönüm noktası yapıyor. Özbek ve yönetiminin, geçmişteki başarıların "üzerine çıkma" vaadi, taraftarın Şampiyonlar Ligi'ndeki beklentilerini de doğrudan yukarı çekmiş durumda.