Çiftçilerden TMO önünde traktörlü eylem

'ÖZEL SEKTÖRÜN KUCAĞINA DÜŞTÜK'

6 bin liradan çiftçiye 4 bin 700 lira kaldığını belirten S., "Çiftçilerin 3-4 tane ana kalemi var. Mazot, gübre, tohum, ilaç. Gübrede yüzde 100, tohumda yüzde 100, ilaçta yüzde 125 artış. Mısıra verilen yüzdelik hesabı yüzde 5. Tonu 6 bin lira. Aslında 6 bin lira da değil. 4 bin 800 veya 4 bin 900 bin liradır. Niye diyeceksiniz? Çünkü bütün çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi yok. Yüzde 50'sinin var. Bu sefer özel sektörün kucağına düştük. Malı Antep'e, Adana'ya başka yere göndereceğiz. Antep veya Adana'nın nakliye bedeli 850, artı KDV'sidir; 1050-1100 liradır. 6 bin liradan düşürürsek, bize 4 bin 700 lira kalır. Bu aslında bir faciadır. Hükümetimize, devletimize güveniyoruz. İnşallah en kısa zamanda düzelir, ona inanıyoruz" dedi. Grup açıklamanın ardından dağıldı. (DHA)