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Çocuk parkında silahlı saldırı! Yaralılar var

Kocaeli'de bir çocuk parkında 2 kişinin silahla vurularak yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Çocuk parkında silahlı saldırı! Yaralılar var - Resim: 1

İHA'nın haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Adem Yavuz Mahallesi'ndeki Şehit Pilot Yarbay Gökhan Ertan Parkında dün meydana gelen olayda, iki grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle 2 kişi silahla vurularak yaralanmıştı. 

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Çocuk parkında silahlı saldırı! Yaralılar var - Resim: 2

Yaralılar hastaneye kaldırılmış, olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ise tabanca ve pompalı tüfek bulunmuştu.

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Çocuk parkında silahlı saldırı! Yaralılar var - Resim: 3

Çocuk parkındaki silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. 

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Çocuk parkında silahlı saldırı! Yaralılar var - Resim: 4

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde tabanca olan bir şüphelinin ateş açtığı, kurşun ayağına isabet eden iki kişiden birinin yere yığıldığı ardından darp edildiği, diğerinin ise kaçarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

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