Deprem uzmanından korkutan açıklama: Büyük İstanbul depremi için tarih verdi
Zemin mekaniği uzmanı Serhat Durmuş Türkiye'de art arda gelen depremler sonrası büyük İstanbul depremi hakkında yorumda bulundu.
Geçtiğimiz aylarda Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem büyük korku yaratmıştı. Meydana gelen deprem Marmara'da beklenen 7.2, maksimum 7.6 büyüklüğünde bir depremi de akıllara getirmiş ve vatandaşların aklında "İstanbul depremi yaklaşıyor mu?" soruları belirmişti.
3 yıl içerisinde ciddi bir deprem bekleniyor
Deprem ve zemin mekaniği uzmanı Serhat Durmuş'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Büyük Marmara depremi için uyarılarda bulunan Durmuş, 3 yıl içerisinde ciddi bir deprem beklediğini söyledi. 2019 yılında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremi işaret ederek bu depremin ardından hareketlenme başladığını ifade etti.
“Yarın deprem olma ihtimali İstanbul’da yüzde 70"
CNN Türk'te yer alan habere göre konuyla ilgili açıklama yapan deprem ve zemin mekaniği uzmanı Serhat Durmuş “Yarın deprem olma ihtimali İstanbul’da yüzde 70. Deprem olmayan her yıl, bu yüzde 2,5 oranında artmaya devam ediyor. Büyük İstanbul depremi artık çok daha yakın. En son 2019 Eylül’de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem neticesinde Orta Marmara Çukuru’nda kilitlenme zonu dediğimiz noktada hareketlenme başladı. Jeofizikçilerin aslında endişe duydukları şey bu.” dedi.
"3 yıl içinde deprem olabilir"
Büyük İstanbul depremi hakkında değerlendirmelerde bulunan Durmuş, “Benim öngörüm şu; önümüzdeki 3 yıl içerisinde mutlaka ciddi bir deprem bekliyorum. 7.2 ile 7.6 büyüklüğü arasında bir deprem bekliyorum. Bu aralığı verme sebebim de şu; Orta Marmara Çukuru’ndaki kilitlenme zonunda meydana gelecek olan depremin yaratabileceği enerji bu. Biz bunun üzerine çalışmalarımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.