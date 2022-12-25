Deprem uzmanından korkutan açıklama: Büyük İstanbul depremi için tarih verdi

“Yarın deprem olma ihtimali İstanbul’da yüzde 70"

CNN Türk'te yer alan habere göre konuyla ilgili açıklama yapan deprem ve zemin mekaniği uzmanı Serhat Durmuş “Yarın deprem olma ihtimali İstanbul’da yüzde 70. Deprem olmayan her yıl, bu yüzde 2,5 oranında artmaya devam ediyor. Büyük İstanbul depremi artık çok daha yakın. En son 2019 Eylül’de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem neticesinde Orta Marmara Çukuru’nda kilitlenme zonu dediğimiz noktada hareketlenme başladı. Jeofizikçilerin aslında endişe duydukları şey bu.” dedi.