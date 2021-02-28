Düğün bekleyenler dikkat! Uzman isim tarih verdi

Mekan sahipleri ve evlenmek isteyenler "Düğünler ne zaman başlayacak?" sorusunu sorarken İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, "Bizim öngörümüz, talebimiz ve arzumuz Ramazan ayının bitimi ile beraber düğünlerin de başlaması" diye konuştu. Önümüzdeki dönemde düğün yapacaklara davetiyelere HES kodu uyarısı eklemelerini de tavsiye eden Sönmez, pandemi sürecinde düğünler hakkında merak edilenleri hurriyet.com.tr'den Selin Irmak Kaçmaz'a anlattı:



