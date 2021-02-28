Düğün bekleyenler dikkat! Uzman isim tarih verdi
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen düğün sektörü için herkes beklemeye geçmişti. 1 Mart’ta normalleşme adımlarının sinyali verilince düğün salonlarının açılıp açılmayacağını merak konusu oldu.
Koronavirüs alarmı verildiğinde ilk yasaklananların başında düğünler vardı. Birkaç aylık yasağın ardından yaz aylarında sınırlı katılım olacak şekilde düğünlere izin verildi. Ardından virüsün gücünün artmasıyla tekrar yasaklar başladı. Şimdi ise evlenmek veya düğün yapmak isteyenlerin aklında bir soru var: Ne zaman?
Düğün bekleyenler tabii ki gelin ve damatlardan ibaret değil. Sektörün kendisi de normalleşmeyi iple çekiyor. Mart ayında okulların açılacak olması ve Türkiye'nin bazı illerinde atılması planlanan kademeli normalleşme adımları düğünler konusunda da beklenti yarattı.
Mekan sahipleri ve evlenmek isteyenler "Düğünler ne zaman başlayacak?" sorusunu sorarken İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, "Bizim öngörümüz, talebimiz ve arzumuz Ramazan ayının bitimi ile beraber düğünlerin de başlaması" diye konuştu. Önümüzdeki dönemde düğün yapacaklara davetiyelere HES kodu uyarısı eklemelerini de tavsiye eden Sönmez, pandemi sürecinde düğünler hakkında merak edilenleri hurriyet.com.tr'den Selin Irmak Kaçmaz'a anlattı:
PANDEMİ SEKTÖRÜ NASIL ETKİLEDİ?
Pandemi döneminin en çok etkilenen meslek grubu düğün davet salonları oldu. 2020 yılında işletme başına ortalama iş kaybı yüzde 90 oldu. 2 aylık yasağın kalktığı dönemde de kısıtlamalar nedeniyle fazla düğün olmadı. Bu süreçte tarihlerini önceden belirleyip düğünlerini yapamayan çiftler de çok büyük mağduriyet yaşadılar, yaşamaya devam ediyorlar.