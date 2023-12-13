''Düğüne mi, savaşa mı'' dedirten bir rezalet daha!
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düğün eğlencesinde yine silahlar konuştu.
Kaynak: İHA
Alınan bilgiye göre, düğün eğlencesinde mahallenin gençleri çocukların yanında silahlarını defalarca ateşlediler. Çocuklar da o anlara tanıklık ederken, büyüklerin onların hayatını tehlikeye atması dikkat çekti.
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Görüntüler ise yol üzerinde bekleyen bir araçtaki duyarlı kişiler tarafından kaydedildi.
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Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından 2 kişi polis tarafından sıkı tabanca ile gözaltına aldı. Şahısların adliyeye sevk edilmesi bekleniyor
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