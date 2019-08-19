Dünya turuna çıkan bisikletçiler Türkiye'de

Yolculukta genellikle çok iyi karşılandıklarını anlatan Pries şöyle devam etti:



"Bizi genellikle evlerine davet ediyorlar ve çok misafirperver davranıyorlar. Avrupa’da, Asya’da, Afrika’da hep aynı tavırla karşılaştım. Bisiklet bir de çevreye saygılı olmak için en iyi araç. Benzin kullanmıyorsunuz ve doğayı kirletmiyorsunuz. Tabii ki spor da yapıyorsunuz. Bu vücudunuz için sağlıklı. Bisiklet her ne kadar zor olsa da sonuç her zaman güzel. Zor anlar sayesinde güzel anların tadını alıyorsunuz ve dünyadaki insanların aslında yüzde 99'unun iyi kalpli olduğunu anlıyorsunuz ve ön yargılarınızı karşılıklı olarak kırıyorsunuz. Hayatımdaki en güzel anları ve en önemli tecrübeleri de yine bisikletyolculuklarım boyunca yaşadım. Bu harika aracı herkese tavsiye ediyorum"