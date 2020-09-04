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  3. 04 Eylül 2020 11:27

"Dünyanın en saçma binası" yıkılıyor

1994 yılında şehrin merkezindeki Trabzon Bulvarı'nda, Kahramanmaraş Valiliği'nin yanına yapılan Özel İdare İş Merkezi, kısa sürede kentin simgesi oldu.

Dünyanın en saçma binası yıkılıyor

1994 yılında şehrin merkezindeki Trabzon Bulvarı'nda, Kahramanmaraş Valiliği'nin yanına yapılan Özel İdare İş Merkezi, kısa sürede kentin simgesi oldu.

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Dünyanın en saçma binası yıkılıyor


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Dünyanın en saçma binası yıkılıyor

Şehrin birçok noktasından görülen, merkezde insanların adres tarif ederken kullandıkları ilk yol olan ve Kahramanmaraşlıların 'Sarı bina' dedikleri iş merkezi, özellikle mimari yapısıyla dikkat çekiyor.

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Dünyanın en saçma binası yıkılıyor

Zaman zaman intihar girişimlerinin de yaşandığı binanın ön cephesinin büyük bir bölümü boş ve direklerden oluşuyor.

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