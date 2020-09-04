"Dünyanın en saçma binası" yıkılıyor
1994 yılında şehrin merkezindeki Trabzon Bulvarı'nda, Kahramanmaraş Valiliği'nin yanına yapılan Özel İdare İş Merkezi, kısa sürede kentin simgesi oldu.
1994 yılında şehrin merkezindeki Trabzon Bulvarı'nda, Kahramanmaraş Valiliği'nin yanına yapılan Özel İdare İş Merkezi, kısa sürede kentin simgesi oldu.
Şehrin birçok noktasından görülen, merkezde insanların adres tarif ederken kullandıkları ilk yol olan ve Kahramanmaraşlıların 'Sarı bina' dedikleri iş merkezi, özellikle mimari yapısıyla dikkat çekiyor.