Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızlarından olan Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in yıllar önceki bir pozları ortaya çıktı.
Filenin Sultanları’nın yıldız isimleri arasında yer alan Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt başarılı kariyerleri ve özel hayatlarıyla çok konuşulan isimler arasında.
1 / 5
Arkadaşlıkları da sık sık gündem olan Güneş ve Karakurt’un yıllar önceki fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
2 / 5
Arkadaşlıkları ve başarılarıyla sık sık ilgi odağı olan başarılı voleybolcuların pozlarına adeta yorum ve beğeni yağdı.
3 / 5
Sosyal medya kullanıcıları "Çok tatlılar", "Bu nasıl değişim Ebrar", "Hiç değişmemiş", "Ebrar'ın yanağına bak" yorumları yapıldı.
4 / 5