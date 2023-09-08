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  4. Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı

Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızlarından olan Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in yıllar önceki bir pozları ortaya çıktı.

Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı - Resim: 1

Filenin Sultanları’nın yıldız isimleri arasında yer alan Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt başarılı kariyerleri ve özel hayatlarıyla çok konuşulan isimler arasında.

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Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı - Resim: 2

Arkadaşlıkları da sık sık gündem olan Güneş ve Karakurt’un yıllar önceki fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

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Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı - Resim: 3

Arkadaşlıkları ve başarılarıyla sık sık ilgi odağı olan başarılı voleybolcuların pozlarına adeta yorum ve beğeni yağdı.

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Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı - Resim: 4

Sosyal medya kullanıcıları "Çok tatlılar", "Bu nasıl değişim Ebrar", "Hiç değişmemiş", "Ebrar'ın yanağına bak" yorumları yapıldı.

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