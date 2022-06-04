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Elinde altın olanlar dikkat! Altın fiyatları için bir tahmin daha

Altın piyasasında hareketli bir hafta geride kaldı. Gram altın 1.000 liraya koşarken Eskişehir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Yönlüer, altın fiyatları için tahminlerini paylaştı

Elinde altın olanlar dikkat! Altın fiyatları için bir tahmin daha - Resim: 1

Mayıs ayı itibariyle yükseliş trendine giren altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. Gram altın fiyatı 1000 liraya koşarken vatandaş ise ne yapacağı konusunda kararsız. 

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Elinde altın olanlar dikkat! Altın fiyatları için bir tahmin daha - Resim: 2

Nakit parası olan yatırım amaçlı altın alıp almama konusunda tereddüt yaşarken tam tersi durumlar da var. Altın fiyatlarının nasıl hareketlilik göstereceği konusunda kararsız olan vatandaş, elindeki altını ne yapacağını bilmiyor.

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Elinde altın olanlar dikkat! Altın fiyatları için bir tahmin daha - Resim: 3

Yaz aylarının gelmesi ve düğün sezonunun açılmasıyla hız kazanan altın alışverişleri de yükselişin bir etkeni olarak görülüyor. Kuyumculuk sektöründe bilirkişiler ise yükselişin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini tahmin ediyor.

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Elinde altın olanlar dikkat! Altın fiyatları için bir tahmin daha - Resim: 4

“Önümüzdeki aylarda da fiyatların yükselmesini bekliyoruz”
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın altın piyasasındaki en büyük artış nedeni olduğunu belirten Yönlüer, barışın sağlanmasıyla sürecin devam edeceğini söyledi. Altın piyasalarında önümüzdeki aylarda da artış beklediklerini ifade eden Cemil Yönlüer, şunları söyledi:

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