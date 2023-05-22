Elveda güzel ama pahalı İstanbul! Büyük kaçış başladı
İBB İstihdam Ofisi’nin araştırmasına göre, asgari ücretteki artış, fahiş kira fiyatları ile oluşan hayat pahalılığı ve deprem korkusu nitelikli personelin İstanbul’dan kaçmasına sebep olarak, nitelikli iş gücü bulunmasını zorlaştırdı.
İBB Bölgesel İstihdam Ofisi, kentteki 317 firmada asgari ücretteki artışın istihdama etkisini araştırdı.
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Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Tüm sektörlerde hemen her firma, aradığı vasıflara sahip nitelikli iş gücü bulmakta zorlanıyor. Firmalar üretim, satış ve idari süreçlerinde meslekli, nitelikli, uzman ve deneyimli-kıdemli personel bulmakta sıkıntı çekiyor” denildi.
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Araştırmaya göre ayrıca bazı firmalarda mavi yakalılar ile beyaz yakalılar arasında ücret hiyerarşisi daralınca; beyaz yakalılarda motivasyon, verim ve performans düşüklüğü ile işten ayrılmalar yaşandı.
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Öte yandan tüm sektörlerde firmalar üretim, satış ve idari süreçlerinde meslekli, nitelikli, uzman ve deneyimli-kıdemli personel bulmakta sıkıntı çekti.
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