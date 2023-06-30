En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki rakam

Bir önceki dönem memur ve emeklilerimize enflasyonun iki kat artışı kadar bir zam yapılmıştı. Bu dönemde asgari ücrette de enflasyonun iki katı bir artış yapıldı. Yüzde 34’lük artış yapıldı, bu da asgari ücrette geçtiğimiz döneme göre yüzde 107’lik bir artışa tekabül etti.