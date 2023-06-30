En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Asgari ücrete verilen zam sonrası gözler emekli ve memurlara yapılacak zam oranına çevrilirken emekli maaşları için ekonomistlerden tahminler gelmeye devam ediyor.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette yeni rakam belli oldu. 1 Temmuz'dan itibaren asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseldi. Peki bu artışla birlikte emeklilere ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “Asgari ücrete yapılan zamdan sonra memur ve emeklilerimiz kendilerine yapılacak olan zammı merak eder oldu. Asgari ücrete yapılan zam enflasyonun iki katı şeklinde gerçekleşti. Burada mayıs ayı enflasyon oranı yüzde 15.26’ydı. Haziran ayı itibarıyla enflasyonun yüzde 17-18 civarında olması bekleniyor.
Bir önceki dönem memur ve emeklilerimize enflasyonun iki kat artışı kadar bir zam yapılmıştı. Bu dönemde asgari ücrette de enflasyonun iki katı bir artış yapıldı. Yüzde 34’lük artış yapıldı, bu da asgari ücrette geçtiğimiz döneme göre yüzde 107’lik bir artışa tekabül etti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ TAHMİN
Emeklilerimiz burada merakla bekleyiş içerisinde mart ayında ara bir dönemde en düşük emekli maaşının 5500 TL’den 7500 TL’ye çıkarılması durumu olmuştu. Buna ilişkin düzenleme Meclis’e sevk edilecektir. Kademeli bir şekilde 7500 TL’nin üzerinde maaş alanlara bir zam yapılacak. En düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesine çıkacağını düşünüyorum.