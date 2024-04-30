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Endonezya'daki yanardağ yeniden faaliyete geçti

Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda bir kez daha patlama meydana gelmesi sonucu uyarı seviyesi 4'e yükseltildi, bir havalimanı kapatıldı.

Kaynak: İHA
Endonezya'daki yanardağ yeniden faaliyete geçti - Resim: 1
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Endonezya'daki yanardağ yeniden faaliyete geçti - Resim: 2

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Ruang Yanardağı yeniden patladı. 

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Endonezya'daki yanardağ yeniden faaliyete geçti - Resim: 3

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın lav ve kül püskürttüğü, alarm seviyesinin 3'ten 4'e çıkarıldığı bildirildi.

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Endonezya'daki yanardağ yeniden faaliyete geçti - Resim: 4

Patlamanın ardından eyaletteki Sam Ratulangi Uluslararası Havaalanında tüm operasyonlar durduruldu. Havaalanının yarın öğlene kadar kapalı kalacağı belirtildi.

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