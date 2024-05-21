Türkiye'den bir Avrupa ülkesine daha vize muafiyeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe kararla Romanya vatandaşlarının Türkiye'ye turistik seyahatlerinde vize uygulanmayacak.

Romanya vatandaşlarının Türkiye turistik amaçlı ziyaretlerinde vize uygulamasında muafiyet sağlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Romanya vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize uygulanmayacak.

Romanya, Bulgaristan ile birlikte 31 Mart 2024 tarihi itibariyle Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e dahil edilmişti.