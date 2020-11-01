Enkaz alanlarını dolduran İzmirliler havadan görüntülendi

Hemşehrilerine geçmiş olsun dilemek, hasar nedeniyle boşaltılan binaları incelemek ve Rıza Bey Apartmanı enkazında yapılan çalışmaları izlemek gibi amaçlarla bölgeye gelen İzmirliler yoğunluğa sebep oluyor. Çevrede kurulan barikatlara rağmen kendilerine bir geçiş yeri bulmaya çalışan İzmirlileri görevliler durdurmak zorlanıyor.