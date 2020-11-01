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  3. 01 Kasım 2020 23:28

Enkaz alanlarını dolduran İzmirliler havadan görüntülendi

İzmir'de meydana gelen depremin ardından kurtarma çalışmaları sürerken, çalışmaları izlemek isteyen İzmirliler enkaz alanı ve çevresinde yoğunluğa neden oluyor.

Enkaz alanlarını dolduran İzmirliler havadan görüntülendi

Bayraklı'da bulunan Ziya Bey apartmanın enkaz alanında da bu kalabalığı görmek mümkün. Enkaz alanına doğru giden yolda izdiham yaşanırken, görevliler gelen kalabalığı yönlendirmek için çaba harcıyor. Bölgedeki insan kalabalığı havadan da görüntülendi.

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Enkaz alanlarını dolduran İzmirliler havadan görüntülendi

Bayraklı bulunan Ziya Bey apartmanında sürdürülen kurtarma çalışmalarına İzmirliler büyük ‘ilgi’ gösteriyor. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen İzmirliler enkaz alanına doğru kalabalıklar halinde ilerlemeye çalışıyorlar. 

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Enkaz alanlarını dolduran İzmirliler havadan görüntülendi

Hemşehrilerine geçmiş olsun dilemek, hasar nedeniyle boşaltılan binaları incelemek ve Rıza Bey Apartmanı enkazında yapılan çalışmaları izlemek gibi amaçlarla bölgeye gelen İzmirliler yoğunluğa sebep oluyor. Çevrede kurulan barikatlara rağmen kendilerine bir geçiş yeri bulmaya çalışan İzmirlileri görevliler durdurmak zorlanıyor. 

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Enkaz alanlarını dolduran İzmirliler havadan görüntülendi

Yetkililer vatandaşlardan enkaz görmek için çalışma yapılan alanlara gelmemelerini bölgedeki kalabalığın çalışmaların aksamasına neden olduğu yönünde sık sık uyarıyor . 

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