Enkazlar onun üretim alanı oldu
Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'da depremzede bir kadın, enkazlar arasında yöresel ürünler üreterek hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de hayata dair umudunu yitirmiyor.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 60 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken bölgeden dikkat çeken bir haber geldi...
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da yaralar sarılıyor. Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi 62 yaşındaki Müfide Yılmaz, yaklaşık 40 yıldır yöresel ürünler üretiyor.
Asrın felaketinin ardından hayata dair umudunu yitirmeyen Yılmaz, enkaza dönen memleketinde ümitlerini yeniden yeşertti.
Müfide Yılmaz, iş yerinin yanında bulunan binaların yıkılmasıyla ortaya çıkan enkaz alanlarına ocak kurarak yeniden üretime başladı. Hayata tutunma azmiyle takdir toplayan kadın, işini zevkle yaptığını söyledi.