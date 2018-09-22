Erdoğan Teknofest alanına böyle geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na uçakla geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçağa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da F-16 ile eşlik etti. Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'ı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu pilot üniforması giydiği görüldü.

