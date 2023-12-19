Erik ve kirazın fiyatı çeyrek altınla yarışıyor

'TALEPLER, İŞ YERİMİZİ KAPATTIKTAN SONRA OLUYOR'

Yaz meyvelerinin bugünler de 3 bin 200 lira civarında olan çeyrek altınla yarıştığını söyleyen Kanarya, "3 adet erik 160, kilogram fiyatı da 3 bin 200 TL. Kirazın 6 adedi 195, kilogram fiyatı da 3 bin TL. Türkiye genelinde bu ürünlerin temin edilmesi zor oluyor. Bu yüzden de biz de yurt dışından temin ediyoruz. Yurt dışından gelen ürünler de normal döneminden gelenlere göre daha pahalı oluyor. Fiyat pahalılığı nedeniyle almayanlar ya da vazgeçenler de oluyor. Ama aşerenler için bu meyveleri temin etmek gerekiyor. Genellikle talepler, akşam iş yerimizi kapattıktan sonra oluyor. Gerektiği durumlarda iş yerimizi açarak, aşeren kadınların ihtiyacını karşılıyoruz. Tüm ürünlerde yaşanan artış, kış aylarında zor bulunan yaz meyvelerinde de artışa neden oldu. O yüzden fiyatlar, normal ürünlere göre farklı oluyor" diye konuştu.