Nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu

TÜİK, nisan ayı enflasyon rakamlarını 3 Mayıs'ta açıklayacak. Enflasyon verisi öncesi ekonomistlerin tahmini belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon rakamları ile 4 aylık enflasyon farkı ile bu ayki kira artış oranı belli olacak. Nisan ayı enflasyon rakamları 3 Mayıs 2024 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.



Nisan ayı enflasyon verisi öncesi Bloomberg HT'nin gerçekleştirdiği ankette piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi yüzde 70 oldu.

Ankette aylık olarak ise enflasyonda yüzde 3,2'lik beklenti oluştu.

Ankete göre Nisan enflasyonu için en düşük aylık beklenti yüzde 2,3; en yüksek beklenti yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşti.

Yıllık enflasyon için ise en yüksek tahmin yüzde 70,7; en düşük ise yüzde 68,3 seviyesinde belirlendi.

Bu anket döneminde 2024 yılsonuna ilişkin enflasyon beklentisi ise 21 kurumun katılımıyla bir önceki anket dönemine göre düşüşle yüzde 43 oldu. Bir önceki anket döneminde tahmin yüzde 44 seviyesindeydi.



Ayrıca 21 kurumun katılımıyla gerçekleşen 2024 yılı enflasyonunda zirve tahmini de bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 75 oldu.