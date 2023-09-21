Eris varyantı Türkiye'de! Peki maskeler geri mi dönecek ? Açıklama geldi

DHA'nın haberine göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Eris varyantı ile ilgili yayımladığı güncel raporda daha önce “gözlem altındaki varyant” olan türün statüsünü “izlenmesi gereken varyant” olarak güncelledi ve Eris’in yaygınlığının dünya genelinde sürekli bir artışta olduğunu vurguladı. Son olarak da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de 9 kişide Eris varyantının görüldüğünü açıkladı. Virüse yakalananların yurt dışı temaslı ve aynı ilde olduklarını söyleyen Koca, “Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme” dedi.