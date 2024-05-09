Erdoğan'dan enflasyonda düşüş için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD tarafından verilen 'Türkiye'nin Gücü Ödül' törenine gönderdiği mesajında "Enflasyonun özellikle yıl ortasından itibaren düşüş eğilimine gireceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MÜSİAD tarafından verilen 'Türkiye'nin Gücü Ödül' törenine mesaj gönderdi.

Erdoğan burada "Enflasyonun özellikle yıl ortasından itibaren düşüş eğilimine gireceğine inanıyoruz" sözleriyle enflasyon mesajı verdi.

Erdoğan, "Hayat pahalığıyla mücadelemizi bir tarafında denetimlerin, diğer tarafında tedbir ve düzenlemelerin olduğu çift kulvarlı bir şekilde yürütüyoruz." dedi.