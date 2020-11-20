Erken rezervasyon ödemesine Covid-19 ayarı

'İadelerin yüzde 90’ını yaptık'Mete Vardar, salgın sebebiyle yaşanan iadelerin de yüzde 90’ını yaptıklarını, kalan kısmının ise bu ay tamamlanacağını açıkladı. Pandemi döneminde yaşanan zorluğa dikkat çeken Mete Vardar, “Pandemi başladığında bizim otellerde 170 milyon lira avans ödememiz vardı. Bu süreçte misafirlerimizin desteğiyle, 27 Haziran ile birlikte oldukça iyi bir iş yaptık. Otellerdeki avans ödemelerimizi önemli ölçüde erittik. Kalanlarını da 2021’e aktardık. Daha önce ekim ayında yaptığımız ön ödemeleri bundan sonra ocak-şubat gibi yapacağız. Şu anda başlattığımız kampanya 7 Aralık’a kadar sürecek. Bu tarihe yakın, oturacağız ve kampanyanın devam edip etmeyeceğine karar vereceğiz. Toplam misafirimizin yüzde 53’ü tatilini erteledi. Yüzde 47’lik kısmını ise işlerimiz açıldıktan sonra sağlıklı bir şekilde yönettik” diye konuştu. 9 Kasım’da başlattıkları erken rezervasyon kampanyasında 2019’un aynı döneminin seviyesini yakaladıklarını açıklayan Mete Vardar, yurt dışı ve kültür turları ile ilgili daha büyük kampanyalar yapacaklarını söyledi. Vardar, ‘’Misafir bu turlarda toplam tutarın yüzde 10’unu ödeyecek. Geri kalanını ise son gün ödeyebilecek’’ dedi.