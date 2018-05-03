Film izler gibi izlediler ! Korkunç olay...
Adana'da sulama kanalında bulunan bir erkek cesedini vatandaşlar evlerinden çocuklarını getirerek film gibi izledi.
Adana'da sulama kanalında bulunan bir erkek cesedini meraklı vatandaşların evlerinden çocuklarını da getirerek film gibi izlemesi dikkat çekti.
Adana merkez Sarıçam ilçesi İncirlik-Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yem paketleme fabrikasında çalışanlar sulama kanalında bir erkek cesedinin sürüklendiğini görüp durumu polise bildirdi. Üzerinde sadece şort bulunan erkek cesedi akıntı nedeniyle sürüklenmeye devam ederken olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine dalgıç polisler de çağrıldı.
VATANDAŞ EVİNDEN KOŞTU, OTOMOBİLİNİ DURDURDU, CESEDİ İZLEDİ
Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar, evi sulama kanalına yakın olan kadınlar ve sürücüler cesedi izlemek için birbiriyle yarıştı. Bazı kadınların ise kanal kenarına cesedi görmek için çocuklarıyla birlikte geldiği görüldü. Kadın ve çocuklar korku dolu gözlerle cesedi izledi. Bazı vatandaşlar ise cep telefonu kamerası film çeker gibi çekti. Bir vatandaş ise yoldan geçerken otomobilini durdurup cesedi izledi.