Film izler gibi izlediler ! Korkunç olay...

VATANDAŞ EVİNDEN KOŞTU, OTOMOBİLİNİ DURDURDU, CESEDİ İZLEDİ



Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar, evi sulama kanalına yakın olan kadınlar ve sürücüler cesedi izlemek için birbiriyle yarıştı. Bazı kadınların ise kanal kenarına cesedi görmek için çocuklarıyla birlikte geldiği görüldü. Kadın ve çocuklar korku dolu gözlerle cesedi izledi. Bazı vatandaşlar ise cep telefonu kamerası film çeker gibi çekti. Bir vatandaş ise yoldan geçerken otomobilini durdurup cesedi izledi.