İnterpol'ün aradığı 2 kişi İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu 2 kişinin İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fransa tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti, Kaçakçılık ve Karapara Aklama” suçlarından aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) “Hollanda'nın Capelle bölgesinde Uyuşturucu Madde Ticareti ve Ateşli Silahlar” suçlarından aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk'in İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla yakalandığını açıkladı.