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  3. 25 Mayıs 2017 23:40

First Lady'ler NATO zirvesinde buluştu

CUmhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesine katılan liderlerin eşleriyle buluştu.

First Lady'ler NATO zirvesinde buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO zirvesine katılan lider eşleri için düzenlenen programa iştirak etti. ABD, Fransa, Lüksemburg, Slovenya, İzlanda ve Bulgaristan devlet başkanlarının eşlerinin de katıldığı programın ev sahipliğini, Belçika Başbakanı Michel'in eşi Derbaudrenghien ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ın eşi Schulerud yaptı.

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First Lady'ler NATO zirvesinde buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO zirvesine katılan lider eşleri için düzenlenen programa iştirak etti.

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First Lady'ler NATO zirvesinde buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO devlet ve hükümet başkanları toplantısı dolayısıyla yapılan Brüksel ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, zirvedeki liderlerin eşleri için düzenlenen programa katıldı.

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First Lady'ler NATO zirvesinde buluştu

ABD, Fransa, Lüksemburg, Slovenya, İzlanda ve Bulgaristan devlet başkanlarının eşlerinin de iştirak ettiği programın ev sahipliğini Belçika Başbakanı Charles Michel'in eşi Amelie Derbaudrenghien ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ın eşi Ingrid Schulerud yaptı.

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