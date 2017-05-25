First Lady'ler NATO zirvesinde buluştu
CUmhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesine katılan liderlerin eşleriyle buluştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO zirvesine katılan lider eşleri için düzenlenen programa iştirak etti. ABD, Fransa, Lüksemburg, Slovenya, İzlanda ve Bulgaristan devlet başkanlarının eşlerinin de katıldığı programın ev sahipliğini, Belçika Başbakanı Michel'in eşi Derbaudrenghien ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ın eşi Schulerud yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO zirvesine katılan lider eşleri için düzenlenen programa iştirak etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO devlet ve hükümet başkanları toplantısı dolayısıyla yapılan Brüksel ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, zirvedeki liderlerin eşleri için düzenlenen programa katıldı.