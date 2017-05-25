First Lady'ler NATO zirvesinde buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO zirvesine katılan lider eşleri için düzenlenen programa iştirak etti. ABD, Fransa, Lüksemburg, Slovenya, İzlanda ve Bulgaristan devlet başkanlarının eşlerinin de katıldığı programın ev sahipliğini, Belçika Başbakanı Michel'in eşi Derbaudrenghien ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ın eşi Schulerud yaptı.